kris-petrenko

Кристина Петренко kris-petrenkokris-petrenko
28 летБеларусь/Минск
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Быстро и в срок выполню заказ!
Добрый день, дорогие заказчики!
На данном сайте я новичок, чего не могу сказать о реальной жизни.
По образованию я переводчик-референт, специалист по межкультурным коммуникациям.
Прошла курсы по "Копирайтингу"
Писала статьи для сайта про домашних животных, про путешествия , моду...
https://drive.google.com/file/d/1OxJwB3U9lT9B2Mccj6xu9tUC-B2J5svr/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1N_zsGDpwtzL60FdBPYWM2vy5WvXmDr8XmA9z8wDhS3E/edit?usp=sharing
Ответственная, исполнительная, всю работу довожу до конца в срок!
Буду рада с Вами работать!!
Действие аккаунта приостановлено!