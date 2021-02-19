kris-petrenko

Быстро и в срок выполню заказ!

Добрый день, дорогие заказчики!

На данном сайте я новичок, чего не могу сказать о реальной жизни.

По образованию я переводчик-референт, специалист по межкультурным коммуникациям.

Прошла курсы по "Копирайтингу"

Писала статьи для сайта про домашних животных, про путешествия , моду...

https://drive.google.com/file/d/1OxJwB3U9lT9B2Mccj6xu9tUC-B2J5svr/view?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/1N_zsGDpwtzL60FdBPYWM2vy5WvXmDr8XmA9z8wDhS3E/edit?usp=sharing

Ответственная, исполнительная, всю работу довожу до конца в срок!

Буду рада с Вами работать!!