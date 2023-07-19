Кристина Михайлова kris_designitkris_designit
23 годаОАЭ/Дубай
год на фриланс-бирже
Была
5 месяцев назад
Сайты под ключ | TILDA | WEBFLOW
Создаю дизайн, который раскрывает бизнес через визуал и смыслы
Стильные сайты с современным дизайном, которые вовлекают клиентов
В мою работу входит:
брифинг
анализ сайтов конкурентов
создание минимум 2х мудбордов
карта сайта
создание прототипа сайта
дизайн макет сайта
перенос макета на TILDA
адаптация сайта под все версии экранов устройств
анимация элементов на сайте
базовая настройка seo
также видео-памятка как пользоваться сайтом и изменять контент на нём
+ 2 недели поддержки после публикации сайта
Портфолио
- Чек-листы и презентация для блогера3 просмотра
- Интернет магазин нижнего белья15 просмотров