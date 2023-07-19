kris_designit

Кристина Михайлова kris_designit

 
23 годаОАЭ/Дубай
год на фриланс-бирже
Была
5 месяцев назад
Сайты под ключ | TILDA | WEBFLOW

Создаю дизайн, который раскрывает бизнес через визуал и смыслы

Стильные сайты с современным дизайном, которые вовлекают клиентов

В мою работу входит:

  • брифинг

  • анализ сайтов конкурентов

  • создание минимум 2х мудбордов

  • карта сайта

  • создание прототипа сайта

  • дизайн макет сайта

  • перенос макета на TILDA

  • адаптация сайта под все версии экранов устройств

  • анимация элементов на сайте

  • базовая настройка seo

    также видео-памятка как пользоваться сайтом и изменять контент на нём
    + 2 недели поддержки после публикации сайта

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