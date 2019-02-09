Юрист

Опыт работы более 4-х лет в сфере юриспруденции.

Два оконченных высших образования: Южно-Уральский Государственный Университет, юридический факультетСпециальность: юрист

Опыт работы: Работа с промышленными предприятиями (гидромеханизированные работы) и юридическими лицами: работа в программе 1С: Предприятие, разработка проектов договоров, претензионно-исковая работа, оформление сделок с недвижимостью, регистрация, ликвидация НКО, ООО, ИП, внесение изменений в ЕГРЮЛ, работа с документами, Представительство в судах (Арбитраж, общей юрисдикции), взаимодействие с гос.органами (ИФНС, ПФ РФ, ФСС, Министерство юстиции, судебные приставы, прокуратура, кадастр, и т.д.), трудовые споры, оказание бухгалтерских услуг.