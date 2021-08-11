kristdaniela

Менеджер по продажам и работе с клиентами

Имею навыки холодных и тёплых продаж, умею работать как с физическими, так и с юридическими лицами. Хорошо владею английским языком (B1-B2), а также разбираюсь в рекламных текстах, успешно закончила курс SEO-Копирайтинг и проработала больше года в этой сфере. Умею работать с входными ключами. Также есть знания и опыт работы в журналистике и фотографии, владею Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Sony Vegas PRO, Wordpress, Tilda, Microsoft Office. Умею обрабатывать фотографии и качественно монтировать видео. Разбираюсь в алгоритмах работы соцсетей, имею навыки SMM.

Мой телеграм для обратной связи: @sss130

Электронная почта: [email protected]