krizhevitskaya

Экономист, переводчик, копирайтер, писатель

Языки: Английский (Б2, диплом Кэмбриджа), Русский (родной), Румынский (владею в совершенстве), Украинский (владею в совершенстве), Французский (Б1), Немецкий (А2)

Образование: (Румынский) Ясский Университет Александру Иоан Куза, Факультет Экономики и Бизнес Администрирования, специальность Экономика Торговли, Туризма и Сервиса

Опыт работы: Бюро переводов (2017-настоящее время), Туристическое агенство (2018-2019)

Languages: English (B2, Cambridge), Russian (fluent), Romanian (fluent), Ukrainian (C1), French (B1), German (A2).

Studying now at: (Romanian) Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Faculty of Economy and Business Administration, specialization- Economy of Comerce, Tourism and Services

Work Experience: Translation Agency (2017-now) and Tourism Agency (2018-2019)