Лого: точно, качественно, со смыслом
Моя цель - создать то, о чем вы мечтаете.
Я предлагаю:
- актуальность идеи
- внимание к деталям
- нацеленность на результат
Мои контакты:
- E-mail: [email protected]
- VK
- Inst
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Логотип студии наращивания ресниц "WOOW"8 просмотров
- Варианты лого для случайного слова "бумага"11 просмотров
- Логотип для компании "example"41 просмотр
- Логотип кофейни103 просмотра
- Логотип компании "CHROM"42 просмотра
- Логотип компании "ТЕХНОСЕТИ"84 просмотра
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
7 лет назад
Очень приятный :) дизайнер!! Огромное спасибо, Кристина! Успехов и очень хороших заказов!! )
Ответный отзыв
Четко поставленная задача, все своевременно, Отличный заказчик))))) Приятно сотрудничать))