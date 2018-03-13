krknx

Кристина krknx

 
22 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Лого: точно, качественно, со смыслом

Моя цель - создать то, о чем вы мечтаете. 

﻿Я предлагаю:

  • актуальность идеи
  • внимание к деталям
  • нацеленность на результат

Мои контакты:

Отзывы заказчиков

ivnatalya
33 года
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Парные рисунки
Очень приятный :) дизайнер!! Огромное спасибо, Кристина! Успехов и очень хороших заказов!! )
Четко поставленная задача, все своевременно, Отличный заказчик))))) Приятно сотрудничать))
Ответный отзыв