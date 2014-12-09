Профессиональная разработка модулей, админок на Ext JS.

Делаем проекты с нуля. Сайты, порталы, интернет-магазины, коммерческие системы и проекты с использованием языков и технологий JavaScript, AJAX (ExtJS, JQuery), PHP + ООП, C#, MSSQL, MySQL

ICQ: 139548121

email: [email protected]

Тел: +998725725676

Сайт: http://cms.dhoster.net (Логин: demo, Пароль: demo)