Профессиональная разработка модулей, админок на Ext JS.
Делаем проекты с нуля. Сайты, порталы, интернет-магазины, коммерческие системы и проекты с использованием языков и технологий JavaScript, AJAX (ExtJS, JQuery), PHP + ООП, C#, MSSQL, MySQL
ICQ: 139548121
email: [email protected]
Тел: +998725725676
Сайт: http://cms.dhoster.net (Логин: demo, Пароль: demo)
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Портфолио
- 2 модуля для maq.ru234 просмотра
- Универсальный справочник на Ext JS230 просмотров
- Чат и почта на Ext JS245 просмотров
- Сайт продажи пин кодов265 просмотров
- Собственная разработка CMS332 просмотра
- Модуль на Ext JS244 просмотра