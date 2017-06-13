Все ваши эмоции и пожелания в стихах, слоганах, песнях.

Обо мне : В данный момент пишу сказку для детей,стихи, песни. Еще в детстве постоянно

читала стихи вслух с выражением, сочинила первую песню, когда училась играть на

синтезаторе, сильно чувствую эмоции,передам важные события с максимальной искренностью и теплотой. Мыслю

нетривиально, играю с воображением, за счёт этого получается качественный

продукт.