Все ваши эмоции и пожелания в стихах, слоганах, песнях.
Обо мне: В данный момент пишу сказку для детей,стихи, песни. Еще в детстве постоянно
читала стихи вслух с выражением, сочинила первую песню, когда училась играть на
синтезаторе, сильно чувствую эмоции,передам важные события с максимальной искренностью и теплотой. Мыслю
нетривиально, играю с воображением, за счёт этого получается качественный
продукт.
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- Эмоции и пожелания в стихах, слоганах, песнях136 просмотров
Стихи, Песни и Проза
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