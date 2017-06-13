kroz

Мария Светлова kroz

 
34 годаРоссия/Москва
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Все ваши эмоции и пожелания в стихах, слоганах, песнях.

Обо мне:  В данный момент пишу сказку для детей,стихи, песни. Еще в детстве постоянно

читала стихи вслух с выражением, сочинила первую песню, когда училась играть на

синтезаторе,  сильно чувствую эмоции,передам важные события с максимальной искренностью и теплотой. Мыслю

нетривиально, играю с воображением, за счёт этого получается качественный

продукт. 

Портфолио
Стихи, Песни и Проза
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