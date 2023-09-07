Доверьте свои задачи профессионалу своего дела!

Могу закрыть большинство потребностей в графическом дизайне (печатная продукция, презентации, промо-графика, логотипы, анимация,видеосъемка и видеомонтаж, веб-дизайн, айдентика и т.д.). Работал в разных сферах. Большая насмотренность, отслеживание трендов. Ответственное отношение к дэдлайнам. Использую в работе всеразличные искуственные интеллекты (ChatGPT, midjourney, flair, leonardo, d-id и др.). Есть опыт ведения проектов, например разработка бота телеграм, создание визуализации продукта в 3D, корирование бэкенд разработки сайта, видео/фото съемка



Работаю в adobe пакете (Photoshop / Illustrator / after effects / Premiere Pro / немного InDesign), figma, ранее был опыт работы в corelDRAW



Из личного: закончил магистратуру математического факультета ТвГУ. Рисую от руки, как в цифре, так и на бумаге. Ранее бил татуировки. Играю в баскетбол на любительском уровне.





ПОРТФОЛИО:

kruglove.com

https://www.behance.net/kruglove

Портфолио на behanсe активно переделывается, большинство работ не фигурирует, поэтому прошу отнестись с пониманием :)

Буду рад помочь вам!

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