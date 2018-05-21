Программист, инженер-электронщик

Выпускник физического факультета ИГУ, занимаюсь программированием 8 лет. Основной язык программирования - Java, также владею языками C и JavaScript. Умею делать HTML/CSS/XML разметку, создаю качественные приложения для Android. Есть опыт работы в производственной компании в качестве инженера-электронщика, в мои обязанности входило: проектирование принципиальных схем радиоэлектронных устройств, проектирование топологии печатных плат (владею Altium Designer), разработка прошивок для микроконтроллеров PIC и AVR.