krutim-vertim

Евгений krutim-vertim

 
30 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Программист, инженер-электронщик

Выпускник физического факультета ИГУ, занимаюсь программированием 8 лет. Основной язык программирования - Java, также владею языками C и JavaScript. Умею делать HTML/CSS/XML разметку, создаю качественные приложения для Android. Есть опыт работы в производственной компании в качестве инженера-электронщика, в мои обязанности входило: проектирование принципиальных схем радиоэлектронных устройств, проектирование топологии печатных плат (владею Altium Designer), разработка прошивок для микроконтроллеров PIC и AVR. 

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Отзывы заказчиков

hughpanda
31 год
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Решить лр по C++
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