молодой, смышлёный, ответственный и трудолюбивый парень со свободным графиком, работаю и днём и ночью, главное завершить заказ!
Приветствую всех интересующихся. Я молодой, перспективный, эрудированный специалист с хорошими навыками коммуникации, но и с отличными навыками владения техникой и нужными программами. С компьютером знаком с ранних лет, поэтому запросто выполню любую рутинную работу как копирайтинг/рерайтинг, транскрибация чего-либо, также помогу с переводом чего-угодно с английского языка (уровень владения C1), редактированием изображений в фотошопе, созданием векторной графики в иллюстраторе (логотип, иллюстрация).
Транскрибация
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$3/час
от $3от 1 дня
#422
Логотипы и Знаки
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$5/час
от $5от 3 дней
#967
Копирайтинг
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$5/час
от $5от 1 дня
#3896
Переводы
нет отзывов
$10/час
от $2от 1 дня
#4098