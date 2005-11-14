молодой, смышлёный, ответственный и трудолюбивый парень со свободным графиком, работаю и днём и ночью, главное завершить заказ!

Приветствую всех интересующихся. Я молодой, перспективный, эрудированный специалист с хорошими навыками коммуникации, но и с отличными навыками владения техникой и нужными программами. С компьютером знаком с ранних лет, поэтому запросто выполню любую рутинную работу как копирайтинг/рерайтинг, транскрибация чего-либо, также помогу с переводом чего-угодно с английского языка (уровень владения C1), редактированием изображений в фотошопе, созданием векторной графики в иллюстраторе (логотип, иллюстрация).