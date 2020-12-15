krysty1115

Кристина Дидух krysty1115

 
32 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад

Здраствуйте! 

Меня зовут Кристина - начинающий Веб-дизайнер. 

Мой опыт не большой, поэтому ежедневно обучаюсь, практикуюсь

и развиваюсь в сфере Веб-дизайна. 

У меня есть плод моего труда - ПОРТФОЛИО и огромное 

желание работать и добиваться результата.

В работе я использую  Figma, Аdobe Photoshop, Аdobe XD.

Также есть навыки верстки HTML\CSS

Пишите или звоните,

с удовольствием отвечу:

Telegram -      t.me/krysty1115 

Viber -              +380954958525 

WhatsApp -     +380954958525, 

E-mail -             [email protected]

Instagram -     www.instagram.com/krysty_uxui/

Skype -             live:1565224107434b

Facebook -      www.facebook.com/krysty.frolova

С уважением, Кристина!

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Отзывы заказчиков

esupport
47 лет
18 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$70
10 баллов
4 года назад
Дизайн сайта под bootstrap4 в figma
Figma
Большое спасибо! Надеюсь, будем еще сотрудничать :)
Приятно и удобно работать с Андреем! С терпением и пониманием относится к дополнительным вопросам! Спасибо!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
1 отзыв
$8/час
от 3 дней
#689