Здраствуйте!
Меня зовут Кристина - начинающий Веб-дизайнер.
Мой опыт не большой, поэтому ежедневно обучаюсь, практикуюсь
и развиваюсь в сфере Веб-дизайна.
У меня есть плод моего труда - ПОРТФОЛИО и огромное
желание работать и добиваться результата.
В работе я использую Figma, Аdobe Photoshop, Аdobe XD.
Также есть навыки верстки HTML\CSS
Пишите или звоните,
с удовольствием отвечу:
Telegram - t.me/krysty1115
Viber - +380954958525
WhatsApp - +380954958525,
E-mail - [email protected]
Instagram - www.instagram.com/krysty_uxui/
Skype - live:1565224107434b
Facebook - www.facebook.com/krysty.frolova
С уважением, Кристина!
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Портфолио
- Баннер71 просмотр
- Баннер65 просмотров
- Баннер77 просмотров
- Сайт фотографа58 просмотров
- Студия artOnline101 просмотр
- Салон для собак105 просмотров
- Сайт для Компании64 просмотра
Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
4 года назад
Figma
Большое спасибо! Надеюсь, будем еще сотрудничать :)
Ответный отзыв
Приятно и удобно работать с Андреем! С терпением и пониманием относится к дополнительным вопросам! Спасибо!
Дизайн сайтов
1 отзыв
$8/час
от 3 дней
#689