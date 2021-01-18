krystyna_r

Кристина krystyna_r

 
32 годаУкраина/Одесса
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Адаптивная, качественная Web-разработка для Вас

Чем я занимаюсь:

  • Web-разработка.
  • Верстка одностраничников, лендингов, интернет магазинов.
  • Блочная фиксированная/резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.

Умения и навыки:

  • HTML (HTML5),
  • Bootstrap 4,
  • CSS (CSS3),
  • jQuery,
  • SASS,
  • Flexbox,
  • Grid,
  • БЭМ,
  • Git.
  • Блочная фиксированная/резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.

Работая со мной, вы можете быть уверены, что я:

  • занимаюсь только вашим проектом,
  • уложусь точно в срок,
  • сверстаю качественно,
  • всегда на связи,
  • доведу работу до конца,
  • отвечу на все ваши вопросы.

Контакты:

Email[email protected]

Telegram:  @khrypetska157

HTMLCSSBootstrapjQuerySASSGit
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$4/час
#521
HTML-верстка
нет отзывов
$4/час
#2049