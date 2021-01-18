Адаптивная, качественная Web-разработка для Вас
Чем я занимаюсь:
- Web-разработка.
- Верстка одностраничников, лендингов, интернет магазинов.
- Блочная фиксированная/резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
Умения и навыки:
- HTML (HTML5),
- Bootstrap 4,
- CSS (CSS3),
- jQuery,
- SASS,
- Flexbox,
- Grid,
- БЭМ,
- Git.
- Блочная фиксированная/резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
Работая со мной, вы можете быть уверены, что я:
- занимаюсь только вашим проектом,
- уложусь точно в срок,
- сверстаю качественно,
- всегда на связи,
- доведу работу до конца,
- отвечу на все ваши вопросы.
Контакты:
Email: [email protected]
Telegram: @khrypetska157
Портфолио
- Верстка. Сылка в описании.109 просмотров
- Верстка. Сылка в описании.89 просмотров
- Верстка.Сылка в описании.98 просмотров
- Верстка лендинга по макеку PSD. Сылка в описании.110 просмотров
Сайты «под ключ»
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$4/час
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HTML-верстка
нет отзывов
$4/час
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