Веб-дизайнер / Саунд-мейкер/ Монтажёр

Работаю в таких программах как :

FL Studio ; SVP 17 ; Adobe Photoshop CC2019

Увлекаюсь монтажом и обработкой видео с 2015 года, основные работы были по играм (весёлые нарезки, фраг мувики и т.п.) и обыденные видео, синхронизация голоса и видео, монтаж в Full HD 60 FPS и выше.

Работаю в фотошопе началась с 2016 года, освоение всех его функций и возможностей, основная работа была по типу создания превью для видео-роликов на YouTube.

FL Studio & Audacity с 2018 года занялся музыкой, написание битов и текстов, хороший мастеринг и сведение - вот моя задача при работе в фл студио