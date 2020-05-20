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Ксения Волкова
ks_vlkva
ks_vlkva
25 лет
Россия
/
Барнаул
4 года на
фриланс
-бирже
Была
4 года назад
Иллюстратор
Начинающий иллюстратор, который возьмётся за любую интересную работу
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Иллюстрация
100 просмотров
Иллюстрация для открытки
96 просмотров
Обложки для сторис в инстаграм
104 просмотра
Иллюстрация персонажа
106 просмотров
Иллюстрация животного
81 просмотр
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