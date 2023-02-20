Дизайн сайтов, приложений, карточек для маркетплейсов

Всем привет ?????

Меня зовут Ксения. Мне 33 года.

Я веб-дизайнер.

Прошла стажировку в веб-студии “One Page”.

Имею опыт работы с коммерческими проектами.

В данный момент беру проекты.

Чем могу быть полезна:

?Создание прототипов и макетов в Figma.

?Создание дизайн-концепций.

?Создание адаптивного дизайна сайта.

?Проработка микроанимаций и создание кликабельного прототипа.

?Разработка пользовательских сценариев.

?Работа с компонентами, вариантами и стилями.

?Передача макета в верстку ( нарезка и ТЗ для верстальщика).

Готова работать:

?Удаленно ;

? на проекте;

?рассматриваю частичную занятость.

Программы, в которых работаю: Figma, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop.

Оплата: договорная, в зависимости от объема и сложности работы.

Могу работать с ИП, Юр.лицами , с Физ.лицами.

??портфолио https://www.behance.net/a02c6d25

??Связаться со мной:

Telegram: https://t.me/ksenechka737

WhatsApp: +7 982 515 07 12

Email: [email protected]