Всем привет ?????
Меня зовут Ксения. Мне 33 года.
Я веб-дизайнер.
Прошла стажировку в веб-студии “One Page”.
Имею опыт работы с коммерческими проектами.
В данный момент беру проекты.
Чем могу быть полезна:
?Создание прототипов и макетов в Figma.
?Создание дизайн-концепций.
?Создание адаптивного дизайна сайта.
?Проработка микроанимаций и создание кликабельного прототипа.
?Разработка пользовательских сценариев.
?Работа с компонентами, вариантами и стилями.
?Передача макета в верстку ( нарезка и ТЗ для верстальщика).
Готова работать:
?Удаленно ;
? на проекте;
?рассматриваю частичную занятость.
Программы, в которых работаю: Figma, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop.
Оплата: договорная, в зависимости от объема и сложности работы.
Могу работать с ИП, Юр.лицами , с Физ.лицами.
??портфолио https://www.behance.net/a02c6d25
??Связаться со мной:
Telegram: https://t.me/ksenechka737
WhatsApp: +7 982 515 07 12
Email: [email protected]
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