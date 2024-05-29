Фронтенд разработчик сайтов на WordPress (html, css, js) Образование: - Обучение в школе WayUp по профессии Фронтенд разработчик сайтов - Постоянное самообучение, прохождение курсов и изучение новинок в сфере разработки Навыки: - HTML, CSS, Bootstrap, Wordpress - продвинутый уровень - JavaScript, jQuery, другие CMS системы и конструкторы сайтов - средний уровень - Опытная работа с графическими редакторами: Photoshop, Illustrator, Figma Опыт работы: - Разработка сайтов: 7 лет - Управление сайтами как администратор и контент-менеджер на различных CMS и конструкторах

Я против войны в Украине !