Фронтенд разработчик сайтов на WordPress (html, css, js)
Образование:
- Обучение в школе WayUp по профессии Фронтенд разработчик сайтов
- Постоянное самообучение, прохождение курсов и изучение новинок в сфере разработки
Навыки:
- HTML, CSS, Bootstrap, Wordpress - продвинутый уровень
- JavaScript, jQuery, другие CMS системы и конструкторы сайтов - средний уровень
- Опытная работа с графическими редакторами: Photoshop, Illustrator, Figma
Опыт работы:
- Разработка сайтов: 7 лет
- Управление сайтами как администратор и контент-менеджер на различных CMS и конструкторах
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Разработка сервиса по заказу таксинет просмотров
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- Дизайн визиток для разных отраслей26 просмотров
- Портрет для тренера44 просмотра
- Разработка сайта для строительной компании28 просмотров