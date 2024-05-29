ksenia_chubchenk

Ксения ksenia_chubchenk

 
33 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Фронтенд разработчик сайтов на WordPress (html, css, js)

Образование:

- Обучение в школе WayUp по профессии Фронтенд разработчик сайтов

- Постоянное самообучение, прохождение курсов и изучение новинок в сфере разработки

Навыки:

- HTML, CSS, Bootstrap, Wordpress - продвинутый уровень

- JavaScript, jQuery, другие CMS системы и конструкторы сайтов - средний уровень

- Опытная работа с графическими редакторами: Photoshop, Illustrator, Figma

Опыт работы:

- Разработка сайтов: 7 лет

- Управление сайтами как администратор и контент-менеджер на различных CMS и конструкторах