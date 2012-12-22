Срочно нужен автор на постоянной основе. Каждый день нужно сдавать минимум один текст (3000 символов). Написание текстов в админ-панеле интернет-магазина. Для подробностей - пишите в личку.
- $250Копирайтинг19 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужен редактор на проект. Требования к редакторам: Отличное знание русского языка. Умение пояснить каждую ошибку и недочет. Тематика текстов - одежда. Основные требование указаны в файле. ...Редактирование и Корректура18 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Нужен копирайтер для написания текстов на тему "Одежда и обувь". Каждый текст 3000 символов, срок на 1 текст - сутки, Оплата 120 руб. Оплата только через Webmoney. Более подробно - через личку.Копирайтинг18 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужны копирайтеры для для нипасание описаний видов одежды для интернет-магазина. Каждое описание 3000 символов. Оплата 120 р. за описание. Возможно постоянное сотрудничество.Копирайтинг10 заявокЗакрыт12 лет назад