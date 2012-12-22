kseniapas

Оксана Пасечник kseniapas

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Автор

    $250

    Срочно нужен автор на постоянной основе. Каждый день нужно сдавать минимум один текст (3000 символов). Написание текстов в админ-панеле интернет-магазина. Для подробностей - пишите в личку.

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Тексты для интернет-магазина

    $100

    Нужен копирайтер для написания текстов на тему "Одежда и обувь". Каждый текст 3000 символов, срок на 1 текст - сутки, Оплата 120 руб. Оплата только через Webmoney. Более подробно - через личку.

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад