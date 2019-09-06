Web Designer

Меня зовут Ксения и я digital-дизайнер из Одессы, Украина.

Мой опыт работы в области дизайна и веба более 2х лет.

Специализация:

• Key visuals для рекламных кампаний

• Дизайн печатных материалов

• Дизайн e-mail рассылок

• Дизайн баннерной рекламы Google AdWords (статическая, GIF, HTML5)

• Дизайн рекламы для социальных сетей

• Лендинги и сайты

Владение специализированными программами:

• Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe After Effects

• Допечатная подготовка — Corel Draw

• Для проектов по вебу работаю в Figma

• Для прототипирования использую инструменты Marvel, InVision.

• Собираю сайты и лендинги на Tilda и Readymag.