Web Designer
Меня зовут Ксения и я digital-дизайнер из Одессы, Украина.
Мой опыт работы в области дизайна и веба более 2х лет.
Специализация:
• Key visuals для рекламных кампаний
• Дизайн печатных материалов
• Дизайн e-mail рассылок
• Дизайн баннерной рекламы Google AdWords (статическая, GIF, HTML5)
• Дизайн рекламы для социальных сетей
• Лендинги и сайты
Владение специализированными программами:
• Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe After Effects
• Допечатная подготовка — Corel Draw
• Для проектов по вебу работаю в Figma
• Для прототипирования использую инструменты Marvel, InVision.
• Собираю сайты и лендинги на Tilda и Readymag.
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Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
5 лет назад
Концепт дизайна на высоте! Быстро, четко и как надо по ТЗ) Но, к сожалению, полностью не получилось отработать проект, вынужденная заморозка. Надеюсь, продолжим работать
Ответный отзыв
Четкая и понятная постановка ТЗ. И не смотря на то, что проект перешел в стадию заморозки, но оплата за отработанную часть пришла вовремя. Отличная коммуникация. Спасибо за сотрудничество!
$60
10 баллов
6 лет назад
HTML
Все очень качественно и круто
Ответный отзыв
Четкая постановка задач, хорошая коммуникация по проекту, Спасибо за сотрудничество!
$20
10 баллов
6 лет назад
HTML
Отличный исполнитель, никаких лишних вопросов, всё поняла сразу и оперативно приступила к работе. Пошла навстречу в плане опасений в отсутствии отзывов, объяснила причину - договорились по оплате после выполнения работы. Ответственно, качественно, красиво. Однозначно рекомендую и буду обращаться еще!
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество! Очень хорошая, грамотная и четкая постановка ТЗ. А также быстрая коммуникация и обратный отзыв по работе. Приятно было поработать.