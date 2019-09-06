kseniya-kk

Ксения Кухарчик kseniya-kk

 
33 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Web Designer

Меня зовут Ксения и я digital-дизайнер из Одессы, Украина.

Мой опыт работы в области дизайна и веба более 2х лет. 

Специализация:

• Key visuals для рекламных кампаний

• Дизайн печатных материалов

• Дизайн e-mail рассылок

• Дизайн баннерной рекламы Google AdWords (статическая, GIF, HTML5)

• Дизайн рекламы для социальных сетей

• Лендинги и сайты

Владение специализированными программами:

• Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe After Effects

• Допечатная подготовка — Corel Draw

• Для проектов по вебу работаю в Figma

• Для прототипирования использую инструменты Marvel, InVision.

• Собираю сайты и лендинги на Tilda и Readymag.

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Отзывы заказчиков

irapiter
Ирина 
36 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$150
10 баллов
5 лет назад
Дизайн сайта каталога
Концепт дизайна на высоте! Быстро, четко и как надо по ТЗ) Но, к сожалению, полностью не получилось отработать проект, вынужденная заморозка. Надеюсь, продолжим работать
Четкая и понятная постановка ТЗ. И не смотря на то, что проект перешел в стадию заморозки, но оплата за отработанную часть пришла вовремя. Отличная коммуникация. Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
Maxtsurka
Максим 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$60
10 баллов
6 лет назад
Анимированные html5 баннеры
HTML
Все очень качественно и круто
Четкая постановка задач, хорошая коммуникация по проекту, Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
irapiter
Ирина 
36 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Баннер для сайта автодилера
HTML
Отличный исполнитель, никаких лишних вопросов, всё поняла сразу и оперативно приступила к работе. Пошла навстречу в плане опасений в отсутствии отзывов, объяснила причину - договорились по оплате после выполнения работы. Ответственно, качественно, красиво. Однозначно рекомендую и буду обращаться еще!
Спасибо за сотрудничество! Очень хорошая, грамотная и четкая постановка ТЗ. А также быстрая коммуникация и обратный отзыв по работе. Приятно было поработать.
Ответный отзыв