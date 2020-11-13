kseniyamarvanova

Менеджер в социальных сетях,продвижение в социальных сетях (SMM), копирайтинг

ОБРАЗОВАНИЕ:Федера́льноегосуда́рственное автономное образова́тельное учрежде́ние вы́сшего образова́ния

«Ю́жно-Ура́льский госуда́рственный университе́т»БакалаврФакультет: Реклама и связи собщественностьюОбучаюсь с 2019 по 2023Опыт работы: 3 месяца ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯИНФОРМАЦИЯ:Навыкии уменияДизайн/Арт

УслугиПродвижениеРабота с текстамиМоя специализация: 1. Развитие ипродвижение в соцсетях - Разработкастратегии и позиционирование (аудит аккаунта, разработка концепции для

развития, уникального предложения, определение ЦА, анализ и отстройка от

конкурентов)- Упаковкапрофиля (оформление профиля - правильного описания, создание единого стиля,

написание контент-плана, подготовка фото-, видео и текстового контента)- Созданиеконтента- Продвижение- Разработкалендингов / страниц на taplink Личные качества: трудолюбие,инициативность, ответственность , быстрая обучаемость, коммуникабельность, На

связи 24/7,желание развиваться и учиться.