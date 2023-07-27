UI design, Web-design
Привет! Меня зовут Катя, я дизайнер из Минска.
Разработаю привлекательный и эффективный дизайн, отвечающий потребностям вашего бизнеса, в оговорённые сроки и от души.
Я сделаю дизайн сайта, лендинга, интерфейса, баннера, приложения.
Владею программами:
👉 Figma
👉 Adobe Photoshop
👉 Adobe Illustrator
Контакты:
Telegram @designzavr
Instagram instagram.com/designzavr/
Behance behance.net/katesergeych
Dribbble dribbble.com/katesergeychenko
Портфолио
- Лендинг Web3 Solutions1 просмотр
- Лендинг для мероприятия "Plants exhange"10 просмотров
- Лендинг для благотворительного проекта10 просмотров
- Дашборд и приложение для банка25 просмотров
- Лендинг кастомизация скейтбордов16 просмотров
- Дашборд статистика питания22 просмотра