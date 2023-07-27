UI design, Web-design

Привет! Меня зовут Катя, я дизайнер из Минска.

Разработаю привлекательный и эффективный дизайн, отвечающий потребностям вашего бизнеса, в оговорённые сроки и от души.

Я сделаю дизайн сайта, лендинга, интерфейса, баннера, приложения.

Владею программами:

👉 Figma

👉 Adobe Photoshop

👉 Adobe Illustrator

Контакты:

Telegram @designzavr

Instagram instagram.com/designzavr/

Behance behance.net/katesergeych

Dribbble dribbble.com/katesergeychenko