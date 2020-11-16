UI/UX designer. Создаю такие интерфейсы, которые действительно продают Ваш продукт. Каждый проект - как для себя

Я студентка факультета журналистики Казанского Федерального Университета, которая с первого взгляда влюбилась в дизайн.

В этом мире достаточно людей, которые делают его скучным и сложным. Я же здесь для того, чтобы создавать красоту и комфорт.

Главное хобби - саморазвитие. Мои увлечения невозможно перечесть, поэтому я наверняка смогу спроектировать интерфейс, который нужный именно Вам.

Мы быстро найдем общий язык, что поможет мне как исполнителю заказа понять ваши цели, а как творческой личности найти самые креативные пути их достижения.

Кроме того, я помогу написать продающий текст и подобрать нужный фото- и видео-материал для будущего проекта.

Приятно познакомиться!

Ссылка на моё портфолио - https://www.behance.net/leralers

Рабочий Инстаграм - https://www.instagram.com/incognito_uxui/?hl=ru

Личный Инстаграм - https://www.instagram.com/kslv_lr/?hl=ru

ВКонтакте - https://vk.com/kslv_lr