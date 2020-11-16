Я студентка факультета журналистики Казанского Федерального Университета, которая с первого взгляда влюбилась в дизайн.
В этом мире достаточно людей, которые делают его скучным и сложным. Я же здесь для того, чтобы создавать красоту и комфорт.
Главное хобби - саморазвитие. Мои увлечения невозможно перечесть, поэтому я наверняка смогу спроектировать интерфейс, который нужный именно Вам.
Мы быстро найдем общий язык, что поможет мне как исполнителю заказа понять ваши цели, а как творческой личности найти самые креативные пути их достижения.
Кроме того, я помогу написать продающий текст и подобрать нужный фото- и видео-материал для будущего проекта.
Приятно познакомиться!
Ссылка на моё портфолио - https://www.behance.net/leralers
Рабочий Инстаграм - https://www.instagram.com/incognito_uxui/?hl=ru
Личный Инстаграм - https://www.instagram.com/kslv_lr/?hl=ru
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Портфолио
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