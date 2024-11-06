Всем хорошего дня!

Добро пожаловать! За моей спиной 3 года учебы в колледже на специальность МАСТЕР ПО ОБРАБОТКЕ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, где научилась работать в таких программах, как: Photoshop, 3d max, Sony vegas и пр. 1,5 года работы менеджером по маркетплейсам, где я создавала карточки товаров, анализировала цены, отвечала на вопросы покупателей и пр. Сейчас активно изучаю ИИ. Почему нужно выбрать меня? ✔Индивидуальный подход. Каждому клиенту уделяю особое внимание, учитывая все пожелания и особенности. ✔ Высокое качество. Работаю до тех пор, пока результат не удовлетворит вас на 100%. ✔ Оперативность. Сроки соблюдаются строго, чтобы вы могли вовремя запустить свои проекты. Работаю в команде со специалистами. -Создание и редактирование сайтов/устранение ошибок -3d моделирование