Освіта: Вища. Рівненський інститут культури . Факультет: художньо-педагогічний. Спеціальність: Художньо-комп`ютерна графіка.

Досвід роботи:

2004-2009 рр – Студія реклами “Че Гевара”

2005-2009рр- Фірма “Ріше Бурштин”

2005-2011 ПП - Дробот “Завод поліетиленових виробів”

2010-2011 - поліграфічне підприємство «ДХ-студія» – дизайнер поліграфії

2011-.... -Поліграфічне видавництво "Світ золотих сторінок"

Професійні навички:

-досвід роботи в рекламній студії, більше 5 років;

- вільне володіння ПК та офісною технікою;

-досвід роботи с клієнтами і постачальниками;

-знання графічних редакторів CorelDraw, Adobe Photoshop.

Спеціалізація:

-розробка фірмового стилю: логотипів, буклетів, презентерів, плакатів, візитівок, упаковок продукції;

-зовнішня реклама: вивіски, таблички, вказівники, лайт-бокси, білл борди тощо.