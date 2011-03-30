Освіта: Вища. Рівненський інститут культури . Факультет: художньо-педагогічний. Спеціальність: Художньо-комп`ютерна графіка.
Досвід роботи:
2004-2009 рр – Студія реклами “Че Гевара”
2005-2009рр- Фірма “Ріше Бурштин”
2005-2011 ПП - Дробот “Завод поліетиленових виробів”
2010-2011 - поліграфічне підприємство «ДХ-студія» – дизайнер поліграфії
2011-.... -Поліграфічне видавництво "Світ золотих сторінок"
Професійні навички:
-досвід роботи в рекламній студії, більше 5 років;
- вільне володіння ПК та офісною технікою;
-досвід роботи с клієнтами і постачальниками;
-знання графічних редакторів CorelDraw, Adobe Photoshop.
Спеціалізація:
-розробка фірмового стилю: логотипів, буклетів, презентерів, плакатів, візитівок, упаковок продукції;
-зовнішня реклама: вивіски, таблички, вказівники, лайт-бокси, білл борди тощо.
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