ksu_kut

Ксения Кутян ksu_kut

 
23 годаБеларусь/Минск
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
21 день назад
Уникализируй свой бизнес. Качественный, доступный графический дизайн.

ОБО МНЕ

Я - графическиий дизайнер. Мне нравится воплощать идеи в жизнь, где встречаются инновации, воображение и изобретательность.
Имею художественную базу, что помогает мне исполнять любые ваши пожелания и высшее образование по специальности "Дизайн предметно-простраственной среды".
Создаю индивидуальный и продуманный дизайн, с особым подходом к каждому проекту. 

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МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Я пунктуальна. Вся работа выполняется в сроки и качество соответствует задачам заказчика. Вам не придётся беспокоиться о срыве дедлайнов.

  • Я несу ответственность за качественный результат и имею максимальную вовлеченность в проект.

  • Я на связи. Оперативная комуникация 24/7. Пишите мне когда ВАМ удобно.

  • Оперативность и доброжелательность в общении.

  • Стрессоустойчивость, работа в условиях многозадачности, честность.

  • Чувство вкуса и понимание актуальных тенденций.

    Cпециализация:

    - Разработка логотипа, фирменного стиля.
    - Дизайн баннеров, визиток,

    - Дизайн упаковок товара.

    - Создание дизайна иконок.
    -Создание иллюстраций в outline, flat, solid, paper cut, doodle и других стилей.

    -Создание презентаций.

    Я всегда заинтересована и ищу новые проекты. Могу сотрудничать с физическими лицами так и с юридическими. Количество правок и изменений в процессе создания дизайна - неограниченны и все бесплатны. Сделаю классный продающий дизайн, пишите!
    Открыта для выполнения любых поставленных передо мной задач.


СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ

БУДУ РАДА СОТРУДНИЧЕСТВУ!
С уважением Ксения.