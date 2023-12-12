Уникализируй свой бизнес. Качественный, доступный графический дизайн.

ОБО МНЕ

Я - графическиий дизайнер. Мне нравится воплощать идеи в жизнь, где встречаются инновации, воображение и изобретательность.

Имею художественную базу, что помогает мне исполнять любые ваши пожелания и высшее образование по специальности "Дизайн предметно-простраственной среды".

Создаю индивидуальный и продуманный дизайн, с особым подходом к каждому проекту.

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МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Я пунктуальна. Вся работа выполняется в сроки и качество соответствует задачам заказчика. Вам не придётся беспокоиться о срыве дедлайнов.

Я несу ответственность за качественный результат и имею максимальную вовлеченность в проект.

Я на связи. Оперативная комуникация 24/7. Пишите мне когда ВАМ удобно.

Оперативность и доброжелательность в общении.

Стрессоустойчивость, работа в условиях многозадачности, честность.