ОБО МНЕ
Я - графическиий дизайнер. Мне нравится воплощать идеи в жизнь, где встречаются инновации, воображение и изобретательность.
Имею художественную базу, что помогает мне исполнять любые ваши пожелания и высшее образование по специальности "Дизайн предметно-простраственной среды".
Создаю индивидуальный и продуманный дизайн, с особым подходом к каждому проекту.
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МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Я пунктуальна. Вся работа выполняется в сроки и качество соответствует задачам заказчика. Вам не придётся беспокоиться о срыве дедлайнов.
Я несу ответственность за качественный результат и имею максимальную вовлеченность в проект.
Я на связи. Оперативная комуникация 24/7. Пишите мне когда ВАМ удобно.
Оперативность и доброжелательность в общении.
Стрессоустойчивость, работа в условиях многозадачности, честность.
Чувство вкуса и понимание актуальных тенденций.
Cпециализация:
- Разработка логотипа, фирменного стиля.
- Дизайн баннеров, визиток,
- Дизайн упаковок товара.
- Создание дизайна иконок.
-Создание иллюстраций в outline, flat, solid, paper cut, doodle и других стилей.
-Создание презентаций.
Я всегда заинтересована и ищу новые проекты. Могу сотрудничать с физическими лицами так и с юридическими. Количество правок и изменений в процессе создания дизайна - неограниченны и все бесплатны. Сделаю классный продающий дизайн, пишите!
Открыта для выполнения любых поставленных передо мной задач.
СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ
Телеграм: @ksu_kut
Почта: [email protected]
Через личные сообщения.
БУДУ РАДА СОТРУДНИЧЕСТВУ!
С уважением Ксения.
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