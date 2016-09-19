Журналист, автор текстов любой направленности

Высшее журналистское образование (СНИГУ им.Н.Г.Чернышевского)

Опыт работы более 5 лет

Работаю по следующим направлениям:

*копирайт, рерайт

*SMM

*ведение новостных лент

*нейминг, слоганы, стихотворения

*редактирование, корректировка

*информационные статьи, рекламные статьи, репортажи, интервью.

*ведение блогов

*подготовка текстов для буклетов и корпоративных журналов

* наполнения сайта с нуля под ключ

Ссылки на работы по новостям и репортажам:

http://www.4vsar.ru/news/76571.html

http://www.4vsar.ru/news/76984.html

http://www.4vsar.ru/news/76999.html

http://www.4vsar.ru/news/77028.html

http://www.4vsar.ru/news/77033.html

http://www.4vsar.ru/news/76991.html

http://www.4vsar.ru/news/77129.html

http://www.4vsar.ru/news/77176.html

http://www.4vsar.ru/news/77193.html

http://www.4vsar.ru/articles/reportaj-s-pristrastiem/77768.html

http://www.4vsar.ru/news/77246.html

http://www.4vsar.ru/news/77868.html

http://www.4vsar.ru/news/77579.html

Корпоративные журналы с которыми я сотрудничала:

http://www.sgau.ru/upravlenie-po-vospitatelnoi-i-socialnoi-rabote/gazeta-vavilovec-chitat-online

b-mag.ru/

SMM:

https://vk.com/page-32331179_49721455

https://vk.com/parkotelhvalinsky