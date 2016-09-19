Высшее журналистское образование (СНИГУ им.Н.Г.Чернышевского)
Опыт работы более 5 лет
Работаю по следующим направлениям:
*копирайт, рерайт
*SMM
*ведение новостных лент
*нейминг, слоганы, стихотворения
*редактирование, корректировка
*информационные статьи, рекламные статьи, репортажи, интервью.
*ведение блогов
*подготовка текстов для буклетов и корпоративных журналов
* наполнения сайта с нуля под ключ
Ссылки на работы по новостям и репортажам:
http://www.4vsar.ru/news/76571.html
http://www.4vsar.ru/news/76984.html
http://www.4vsar.ru/news/76999.html
http://www.4vsar.ru/news/77028.html
http://www.4vsar.ru/news/77033.html
http://www.4vsar.ru/news/76991.html
http://www.4vsar.ru/news/77129.html
http://www.4vsar.ru/news/77176.html
http://www.4vsar.ru/news/77193.html
http://www.4vsar.ru/articles/reportaj-s-pristrastiem/77768.html
http://www.4vsar.ru/news/77246.html
http://www.4vsar.ru/news/77868.html
http://www.4vsar.ru/news/77579.html
Корпоративные журналы с которыми я сотрудничала:
http://www.sgau.ru/upravlenie-po-vospitatelnoi-i-socialnoi-rabote/gazeta-vavilovec-chitat-online
SMM:
https://vk.com/page-32331179_49721455