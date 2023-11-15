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Маргарита Павлова ktynzqwert123303

 
21 годРоссия/Оренбург
2 года на фриланс-бирже
Была
2 месяца назад
Получение вакантной должности художника/дизайнера/фоторедактора.

Цель: Получение вакантной должности художника/дизайнера/фоторедактора.

Образование: сентябрь 2019 г. - июнь 2023г. Оренбургский художественный колледж, факультет "Живопись", специальность "Живописец-преподаватель".

Дополнительное образование:

Мастер-класс " Иллюстрации" декабрь 2020 г.

Опыт работы:

Работа с детьми в учебном учреждении.

-Обучение детей основам рисунка.

-Создание иллюстраций к сказкам.

Профессиональные навыки:

-Уверенный пользователь пк.

-Владею программами -Photoshop.

- Владею принципами композиции, цвета, света, пропорций и анатомии.

-Профессиональное владение техниками живописи.

Личные качества:

Быстро обучаюсь, стремлюсь к усовершенствованию знаний и практических навыков в работе. Ответственность, нацеленность на результат, креативность.

Photoshop
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$5/час
от $30от 5 дней
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