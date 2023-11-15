Маргарита Павлова ktynzqwert123303ktynzqwert123303
Цель: Получение вакантной должности художника/дизайнера/фоторедактора.
Образование: сентябрь 2019 г. - июнь 2023г. Оренбургский художественный колледж, факультет "Живопись", специальность "Живописец-преподаватель".
Дополнительное образование:
Мастер-класс " Иллюстрации" декабрь 2020 г.
Опыт работы:
Работа с детьми в учебном учреждении.
-Обучение детей основам рисунка.
-Создание иллюстраций к сказкам.
Профессиональные навыки:
-Уверенный пользователь пк.
-Владею программами -Photoshop.
- Владею принципами композиции, цвета, света, пропорций и анатомии.
-Профессиональное владение техниками живописи.
Личные качества:
Быстро обучаюсь, стремлюсь к усовершенствованию знаний и практических навыков в работе. Ответственность, нацеленность на результат, креативность.