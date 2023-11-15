Получение вакантной должности художника/дизайнера/фоторедактора. Цель: Получение вакантной должности художника/дизайнера/фоторедактора. Образование: сентябрь 2019 г. - июнь 2023г. Оренбургский художественный колледж, факультет "Живопись", специальность "Живописец-преподаватель". Дополнительное образование: Мастер-класс " Иллюстрации" декабрь 2020 г. Опыт работы: Работа с детьми в учебном учреждении. -Обучение детей основам рисунка. -Создание иллюстраций к сказкам. Профессиональные навыки: -Уверенный пользователь пк. -Владею программами -Photoshop. - Владею принципами композиции, цвета, света, пропорций и анатомии. -Профессиональное владение техниками живописи. Личные качества: Быстро обучаюсь, стремлюсь к усовершенствованию знаний и практических навыков в работе. Ответственность, нацеленность на результат, креативность. Photoshop

Я против войны в Украине !