Мастер продающих текстов

Здравствуйте, уважаемые заказчики! Пишу продающие или рекламно-информационные тексты, владею LSI и SEO. Создаю подписные и

продающие лендинги и их дизайн.

Согласно брифу или ТЗ я откалибрую проблему и сделаю текст, для вашей услуги/товара, максимально эффективным.

Результат моей работы поможет вам достичь цели и подтолкнёт клиентов к

приобретению рекламируемого продукта или целевому действию.

Ссылка на портфолио https://drive.google.com/drive/folders/1nP-riokYoIyeqLYRSoTM9mU8II0dPvFB?usp=sharing

Стараюсь писать тексты без тавтологии и с меньшим процентом воды.

Гарантирую сдачу работы в указанные сроки, ответственно подхожу к выполнению любого заказа.

1. Если я откликнулась на заказ, я уверена, что смогу его выполнить в срок.

2. Если мне не понятны требования по заказу или сомневаюсь в своих силах, то я не берусь.

3. Доработаю статью, если это необходимо. Для меня важно, чтобы заказчик остался

доволен. Всегда приятно получать положительные отзывы.

Буду рада постоянному сотрудничеству!