Здравствуйте, уважаемые заказчики! Пишу продающие или рекламно-информационные тексты, владею LSI и SEO. Создаю подписные и
продающие лендинги и их дизайн.
Согласно брифу или ТЗ я откалибрую проблему и сделаю текст, для вашей услуги/товара, максимально эффективным.
Результат моей работы поможет вам достичь цели и подтолкнёт клиентов к
приобретению рекламируемого продукта или целевому действию.
Ссылка на портфолио https://drive.google.com/drive/folders/1nP-riokYoIyeqLYRSoTM9mU8II0dPvFB?usp=sharing
Стараюсь писать тексты без тавтологии и с меньшим процентом воды.
Гарантирую сдачу работы в указанные сроки, ответственно подхожу к выполнению любого заказа.
1. Если я откликнулась на заказ, я уверена, что смогу его выполнить в срок.
2. Если мне не понятны требования по заказу или сомневаюсь в своих силах, то я не берусь.
3. Доработаю статью, если это необходимо. Для меня важно, чтобы заказчик остался
доволен. Всегда приятно получать положительные отзывы.
Буду рада постоянному сотрудничеству!