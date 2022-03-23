Экспериментирую с парсингом. Парсеры с получением данных в 1с, на сайт или в таблицы.

По специальности я инженер ЭВТ, но периодически приходится писать какие нибудь программы или переделывать готовые. Первый парсер я написал в 1999 году. Захотелось на своем сайте иметь информер с курсом бакса и погодой. Потом понадобилось в локалке иметь описание всех матплат и процессоров, и на помощь пришел nix.ru, с которого всю инфу запарсил в мускуль. На сайте ixbt ранее размещали информацию о выходе новых прошивок на матплаты, поэтому написал поиск свежих BIOS. Потом писал для интернет магазинов воровалки фотографий и описаний товаров с записью в локальную базу данных и доступом к этой информации в карточке товаров в 1с. Парсил различные каталоги. С появлением json, стал парсить и его. Сейчас крупные интернет магазины скрывают от парсеров цены, но и это удалось обойти. Последняя моя работа была - парсер цен с сайта ДНС для конкретного города и с записью полученных данных в регистр 1с.

Готов взяться за интересную работу по парсингу информации, за исключением сбора личных данных.