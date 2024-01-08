Видеомонтажер

Добрый день! Меня зовут Кудинова Анастасия, мне 21 год. В этом году закончила университет.

Начала заниматься съемкой и монтажом видео я год назад, и до сих с горящими глазами могу ночи напролет монтировать видео, делать цветокоррекцию, добавлять различные переходы, чтобы на выходе получить идеальную картинку.

Работаю в After Effects, Premiere Pro, и умею делать качественную цветокоррекцию в Davinci Resolve. Люблю разбавлять видео различными переходами, саунд-дизайном.

Превыше всего для меня результат, поэтому готова доводить картинку до идеала. Ответственна, пунктуальна, имею хорошую насмотренность.

Мое портфолио- http://project7659832.tilda.ws/