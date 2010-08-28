kuhterin

Вячеслав kuhterin

 
38 летРоссия/Тюмень
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
rastamakc
Максим 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Создание логотипа для медицинского портала
Сделал отличное лого на конкурсе - есть свежие идеи!
Всё супер!
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