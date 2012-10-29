Необходимо поставить защиту от спам ботов на форум phpBB 2.0.23 Очистить пользователей, сообщения и темы созданные спам-ботами (вернуть форум к состоянию до определенной даты)
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
11 лет назад
Необходимо поставить защиту от спам ботов на форум phpBB 2.0.23 Очистить пользователей, сообщения и темы созданные спам-ботами (вернуть форум к состоянию до определенной даты)
Необходимо создать описание категорий на osCommerce v.2.2 любым способом: как то выводом из файла, редактирование файлов .php вот тут, например, описано http://codda.ru/blogs/2011/06/%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3-oscommerce-v-2-3-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-seo/ как это можно осуществить
Необходимо подготовить Yml для Яндекс Маркета для интернет магазина osCommerce