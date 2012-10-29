kul86

Антон Кулагин kul86

 
37 летРоссия/Ярославль
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
semnt
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Необходимо подготовить Yml для Яндекс.Маркета
:)
Отлично справился с поставленной задачей!
Ответный отзыв