Необходимо создать описание категорий на osCommerce v.2.2 любым способом: как то выводом из файла, редактирование файлов .php вот тут, например, описано http://codda.ru/blogs/2011/06/%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3-oscommerce-v-2-3-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-seo/ как это можно осуществить