Веб-дизайн, который конвертит! Продуманные сайты с акцентом на вашу ЦА!
Веб-дизайнер
Специализируюсь на разработке дизайн-макетов для лендингов по продаже товаров или услуг. Искренне считаю, что веб дизайнер должен каждый день становиться лучше, а результат его работы повышать конверсию.
Ценю своё и ваше время, поэтому быстро отвечаю и не срываю сроки.
Также одним из мох преимуществ, будет мой опыт подготовки рекламных кампаний для таргета в соцсетях. Более года я помогал таргетологу с сегментированием аудиторий, анализом конкурентов, подготовкой цепляющих офферов и сочных креативов. Так что я отлично понимаю как должен выглядить действительно продающий дизайн.
Напишите мне, и я разработаю идеальное дизайн-решение для вашего бизнеса.
Действие аккаунта приостановлено!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Landing Page для ветеринарной клиники59 просмотров
- Landing Page. Маркетинговое агентство56 просмотров
- Landing Page для стоматологической клиники50 просмотров
Отзывы заказчиков
$120
10 баллов
4 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!