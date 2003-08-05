Дизайнер интерьера и экстерьера

Меня зовут Ольга, работаю в данной сфере 3 года, с радостью помогу вам в выполнении визуализации или же составлении рабочих чертежей, работаю в специальных программах, можете ниже посмотреть примеры работ)

Вот приблизительных список услуг которые я предоставляю и он может меняться в зависимости от пожеланий

-развертки всех стен

-полный обмерный чертеж

-план размещения сантехники

-план расстановки мебели с размерами

-план напольных покрытий

-план размещения и привязки осветительных приборов

-план размещения розеток и выключателей

-разработка дизайна будущего помещения

-также полная 3д визуализацию и альбом со всеми чертежами и визуальной частью