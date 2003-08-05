Дизайнер интерьера и экстерьера
Меня зовут Ольга, работаю в данной сфере 3 года, с радостью помогу вам в выполнении визуализации или же составлении рабочих чертежей, работаю в специальных программах, можете ниже посмотреть примеры работ)
Вот приблизительных список услуг которые я предоставляю и он может меняться в зависимости от пожеланий
-развертки всех стен
-полный обмерный чертеж
-план размещения сантехники
-план расстановки мебели с размерами
-план напольных покрытий
-план размещения и привязки осветительных приборов
-план размещения розеток и выключателей
-разработка дизайна будущего помещения
-также полная 3д визуализацию и альбом со всеми чертежами и визуальной частью
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Портфолио
- Дизайн проекты в современных стилях42 просмотра