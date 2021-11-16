ux/ui дизайнер, который реально делает, а не обещает

Привет! Я Евгений.

Люблю интересные проекты в области веб-дизайна и редизайна сайтов. Помогу обновить или создать дизайн сайта, привлечь клиентов или решить другую вашу задачу!

За 9+ лет работы дизайнером прошел более 30+ курсов и интенсивов. И поработал с компаниями разных направлений: от медицинских клиник и агентств недвижимости до доставки еды и кредитных компаний.

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