Евгений Купцов kuptsov_designkuptsov_design
35 летРоссия/Владимир
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
ux/ui дизайнер, который реально делает, а не обещает
Привет! Я Евгений.
Люблю интересные проекты в области веб-дизайна и редизайна сайтов. Помогу обновить или создать дизайн сайта, привлечь клиентов или решить другую вашу задачу!
За 9+ лет работы дизайнером прошел более 30+ курсов и интенсивов. И поработал с компаниями разных направлений: от медицинских клиник и агентств недвижимости до доставки еды и кредитных компаний.
💬 Инстаграм - https://www.instagram.com/kuptsov_design ← личный блог с портфолио и полезными статьями
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Дизайн сайта - SavMebel98 просмотров
- Дизайн сайта - Кухня здоровья92 просмотра
- Дизайн сайта - ЭСТЕКО50 просмотров
- Дизайн лендинга - Оптика Бранчевского73 просмотра
- Сайт кухонных ножей Yaxell35 просмотров
Дизайн сайтов
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$10/час
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