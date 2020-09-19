НАДЁЖНОСТЬ, КАЧЕСТВО и СРОКИ —мои три главных постулата для нашего сотрудничества. Вёрстка сайтов с удобным кроссбраузерным кодом. Гарантия 100%

МОЯ ЦЕЛЬ - предоставить вам лучшие услуги и выстраивать долгосрочные отношения

Знания, умения, навыки:

HTML5, CSS3, JS, jQuery.

Кроссбраузерность (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge, Safari, Opera, Vivaldi).

Фиксированная / резиновая верстка.

Адаптивная верстка.

SASS/SCSS

GulpJS

Конвертация и подключение картинок в современном формате WEBP

Parallax scrolling.

Написание простого, читабельного кода.

Аккуратный и логичный код.

Соблюдение стандартов W3C.

Использование спрайтов.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).

Реализация pixel perfect.

со мной:

Деньги . Разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов, что значительно экономит ваш бюджет и не требует заказа дополнительного дизайна под мобильные устройства.

. Разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов, что значительно экономит ваш бюджет и не требует заказа дополнительного дизайна под мобильные устройства. Нервы . Просьбы пожелания и доработки же включены в стоимость работ. Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

. Просьбы пожелания и доработки же включены в стоимость работ. Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат! Время при написании технического задания. В ТЗ всего не учтёшь, следовательно я спрогнозирую логику работы того или иного элемента верстки.

. После передачи архива с готовой версткой я бесплатно исправлю ошибки которые могли были быть пропущены при приеме работы и позже замечены.

Связь:

Работал в компании, но недавно решил стать свободным и работать на себя, поэтому очень буду рад вам помочь