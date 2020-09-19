НАДЁЖНОСТЬ, КАЧЕСТВО и СРОКИ —мои три главных постулата для нашего сотрудничества. Вёрстка сайтов с удобным кроссбраузерным кодом. Гарантия 100%
МОЯ ЦЕЛЬ - предоставить вам лучшие услуги и выстраивать долгосрочные отношения
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, JS, jQuery.
- Кроссбраузерность (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge, Safari, Opera, Vivaldi).
- Фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- SASS/SCSS
- GulpJS
- Конвертация и подключение картинок в современном формате WEBP
- Parallax scrolling.
- Написание простого, читабельного кода.
- Аккуратный и логичный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).
- Реализация pixel perfect.
- Деньги. Разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов, что значительно экономит ваш бюджет и не требует заказа дополнительного дизайна под мобильные устройства.
- Нервы. Просьбы пожелания и доработки же включены в стоимость работ. Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
- Время при написании технического задания. В ТЗ всего не учтёшь, следовательно я спрогнозирую логику работы того или иного элемента верстки.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: kirill_chernyavskyi
Работал в компании, но недавно решил стать свободным и работать на себя, поэтому очень буду рад вам помочь