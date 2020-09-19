kurus

Кирилл Чернявский kurus

 
26 летУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
НАДЁЖНОСТЬ, КАЧЕСТВО и СРОКИ —мои три главных постулата для нашего сотрудничества. Вёрстка сайтов с удобным кроссбраузерным кодом. Гарантия 100%

МОЯ ЦЕЛЬ - предоставить вам лучшие услуги и выстраивать долгосрочные отношения

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, JS, jQuery.
  • Кроссбраузерность (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge, Safari, Opera, Vivaldi).
  • Фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • SASS/SCSS
  • GulpJS
  • Конвертация и подключение картинок в современном формате WEBP
  • Parallax scrolling.
  • Написание простого, читабельного кода.
  • Аккуратный и логичный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).
  • Реализация pixel perfect.
Вы экономите со мной:

  • Деньги. Разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов, что значительно экономит ваш бюджет и не требует заказа дополнительного дизайна под мобильные устройства.
  • Нервы. Просьбы пожелания и доработки же включены в стоимость работ. Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
  • Время при написании технического задания. В ТЗ всего не учтёшь, следовательно я спрогнозирую логику работы того или иного элемента верстки.
Гарантия на верстку 100%. После передачи архива с готовой версткой я бесплатно исправлю ошибки которые могли были быть пропущены при приеме работы и позже замечены.

Связь:

Образование:- Высшее экономико-техническое

Работал в компании, но недавно решил стать свободным и работать на себя, поэтому очень буду рад вам помочь

jQuery