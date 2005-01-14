Немного обо мне и о моих навыках

Меня зовут Денис. Мне 18 лет. Я учусь на программиста уже 4 года. Всегда хотел быть независимым о кого-либо, а работать в свое удовольствие! Именно поэтому я выполняю работы качественно и в срок, чтобы остались довольны обе стороны!)



Навыки:

• Программирование с++, с#

• Web-дизайн

• Верстка сайтов

• Разработка 2д игр

• Дизайн логотипов, баннеров, афиш, игрового интерфейса



Преимущества:

⌚ Выполнение работы в срок!

✅ Качество работы, достигшее своего апогея!

💵 Возврат денежных средств, в случае неудачи!

📞 Всегда на связи!