kusi4ka

Денис kusi4ka

 
20 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Немного обо мне и о моих навыках

Меня зовут Денис. Мне 18 лет. Я учусь на программиста уже 4 года. Всегда хотел быть независимым о кого-либо, а работать в свое удовольствие! Именно поэтому я выполняю работы качественно и в срок, чтобы остались довольны обе стороны!)

Навыки:
• Программирование с++, с#

• Web-дизайн

• Верстка сайтов

• Разработка 2д игр

• Дизайн логотипов, баннеров, афиш, игрового интерфейса

Преимущества:
⌚ Выполнение работы в срок!

✅ Качество работы, достигшее своего апогея!

💵 Возврат денежных средств, в случае неудачи!

📞 Всегда на связи!

Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$5/час
от $5от 2 дней
#105
Базы данных
нет отзывов
$5/час
от $3от 2 дней
#127
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
#190
Контрольные, Задачи и Тесты
нет отзывов
$10/час
от $12от 1 дня
#222
Презентации
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
#231
Тестирование сайтов
нет отзывов
$5/час
от $5от 2 дней
#318
Прикладное ПО
нет отзывов
$10/час
от $10от 5 дней
#366
Видеомонтаж
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
#528
Баннеры
нет отзывов
$4/час
от $4от 2 дней
#709
HTML-верстка
нет отзывов
$10/час
от $7от 2 дней
#3492
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