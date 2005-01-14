Немного обо мне и о моих навыках
Меня зовут Денис. Мне 18 лет. Я учусь на программиста уже 4 года. Всегда хотел быть независимым о кого-либо, а работать в свое удовольствие! Именно поэтому я выполняю работы качественно и в срок, чтобы остались довольны обе стороны!)
Навыки:
• Программирование с++, с#
• Web-дизайн
• Верстка сайтов
• Разработка 2д игр
• Дизайн логотипов, баннеров, афиш, игрового интерфейса
Преимущества:
⌚ Выполнение работы в срок!
✅ Качество работы, достигшее своего апогея!
💵 Возврат денежных средств, в случае неудачи!
📞 Всегда на связи!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Персонаж для 2D игры1 просмотр
- Анимация персонажей для 2D игры1 просмотр
- Дизайн локации и персонажа для 2D игры5 просмотров
- Дизайн игрового меню для 2D игры4 просмотра
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$5/час
от $5от 2 дней
#105
Базы данных
нет отзывов
$5/час
от $3от 2 дней
#127
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
#190
Контрольные, Задачи и Тесты
нет отзывов
$10/час
от $12от 1 дня
#222
Презентации
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
#231
Тестирование сайтов
нет отзывов
$5/час
от $5от 2 дней
#318
Прикладное ПО
нет отзывов
$10/час
от $10от 5 дней
#366
Видеомонтаж
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
#528
Баннеры
нет отзывов
$4/час
от $4от 2 дней
#709
HTML-верстка
нет отзывов
$10/час
от $7от 2 дней
#3492