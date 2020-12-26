Графический дизайнер. Дизайн логотипов, визиток, листовок, фирменный стиль и т. д.

Я графический дизайнер, специализируюсь на разработке логотипов и фирменного стиля. Прошла обучение в онлайн университетах Skillbox и Geekbrains по специальности графический дизайн и создание логотипов. Так же, для поддержания уже имеющихся знаний и их улучшения, читаю зарубежную литературу о дизайне. Мне очень интересна эта сфера и я всегда стремлюсь к развитию и улучшению результатов, поэтому к работе имею ответственный и заинтересованный подход. Я учитываю ваши пожелания, но и ставлю себя на место вашего потребителя, так как дизайн играет важнейшую роль в привлечении новых клиентов в вашу компанию.

Мои работы на Behance: https://www.behance.net/nilsonbark8ec5