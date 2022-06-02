МОУШН ДИЗАЙН И ВИДЕОМОНТАЖ

Анимационная графика, редактирование видео, пост-продакшн, звуковой дизайн - это то, чем я занимаюсь, и самое главное, это то, что мне нравится. У меня есть мощная цифровая видеостанция и большое количество продвинутого программного обеспечения (After Effects, Premiere, Photoshop, Adobe Audition Cinema 4d и т. д.). Не стесняйтесь обращаться ко мне, я буду рад ответить на ваши вопросы.