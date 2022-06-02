МОУШН ДИЗАЙН И ВИДЕОМОНТАЖ
Анимационная графика, редактирование видео, пост-продакшн, звуковой дизайн - это то, чем я занимаюсь, и самое главное, это то, что мне нравится. У меня есть мощная цифровая видеостанция и большое количество продвинутого программного обеспечения (After Effects, Premiere, Photoshop, Adobe Audition Cinema 4d и т. д.). Не стесняйтесь обращаться ко мне, я буду рад ответить на ваши вопросы.
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Портфолио
- Креатив51 просмотр
- Рекламный ролик38 просмотров
- Электрический логотип46 просмотров
- Реклама игры38 просмотров
- Анимация с картами27 просмотров
- Анимация логотипа21 просмотр
- Неоновый логотип29 просмотров
- Анимация логотипа26 просмотров
- Лого на пуле35 просмотров
- Шейповая анимация лого34 просмотра
- Реклама игры36 просмотров
- Добавление лого на объекты26 просмотров