kuznetsovyans

Администрирование локальных сетей, телефонии, серверов .
Конфигурирование телекоммуникационногооборудования HUAWEI, CISCO и прочее.
Администрирование cisco Call Manager(включая IVR), ASTERISK сервер реализация голосовой почты,автоответчиков,
Управление безопасностью сети, внедрение анализатора логов,развертывание Manage Engine (NETFLOW) для мониторинга сетевого трафика, CACTI
Серверы MS
AD, DHCP, DNS, Серверы приложений.
UNIX серверы, SQUID, CACTI, NGINX.
Разработка сервисов Click to call, интеграция телефонии с CRM.
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