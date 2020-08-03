kuznetsovyans

Ян kuznetsovyans

 
35 летРоссия/Уфа
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Администрирование локальных сетей, телефонии, серверов .

Конфигурирование телекоммуникационногооборудования HUAWEI, CISCO и прочее.

Администрирование cisco Call Manager(включая IVR),  ASTERISK сервер реализация голосовой почты,автоответчиков,

Управление безопасностью сети, внедрение анализатора логов,развертывание Manage Engine (NETFLOW) для мониторинга сетевого трафика, CACTI

Серверы MS

AD, DHCP, DNS, Серверы приложений.

UNIX серверы, SQUID, CACTI, NGINX.

Разработка сервисов Click to call, интеграция телефонии с CRM.

Nginx