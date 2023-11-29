Фронтенд разработчик

Создаю удобные для пользователя веб-приложения. Владею JavaScript, HTML, CSS и React на профессиональном уровне. Являюсь способным к сотрудничеству командным игроком с отличными навыками решения проблем и вниманием к деталям. Всегда в курсе последних отраслевых тенденций и технологий.



Языки программирования: JavaScript, TypeScript

Фреймворки и библиотеки: React, Redux, Redux Toolkit, React Hook Form, Swiper

Разметка и стилизация: HTML5, Pug, CSS3, Sass

Верстка: Pixel Perfect, Adaptive/Responsive, Semantic

Сборка и инструменты: Webpack, Babel, Git

Тестирование и отладка: Jest, Cypress, Chrome DevTools



Образование: Бакалавр информационно-коммуникационных систем и сетей | Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Минск



Портфолио: https://storied-queijadas-0d80ee.netlify.app/



Языки: Русский (свободно), английский (B1)