Создаю удобные для пользователя веб-приложения. Владею JavaScript, HTML, CSS и React на профессиональном уровне. Являюсь способным к сотрудничеству командным игроком с отличными навыками решения проблем и вниманием к деталям. Всегда в курсе последних отраслевых тенденций и технологий.
Языки программирования: JavaScript, TypeScript
Фреймворки и библиотеки: React, Redux, Redux Toolkit, React Hook Form, Swiper
Разметка и стилизация: HTML5, Pug, CSS3, Sass
Верстка: Pixel Perfect, Adaptive/Responsive, Semantic
Сборка и инструменты: Webpack, Babel, Git
Тестирование и отладка: Jest, Cypress, Chrome DevTools
Образование: Бакалавр информационно-коммуникационных систем и сетей | Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Минск
Портфолио: https://storied-queijadas-0d80ee.netlify.app/
Языки: Русский (свободно), английский (B1)
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