Нужны авторы в разделы: • Новости Software • Новости Hardware • Новости киберспорта • Прохождение игр • Рецензии • Обзоры Новости необходимо брать с официальных источников(зарубежных сайтов) и переводить или в крайнем случае качественные рерайты. Ещё необходим человек котоый будет вести раздел: "даты ...