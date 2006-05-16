kvig

Анатольевич Виктор kvig

 
37 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Ооказываю полный перечень услуг по продвижению сайта в поисковых системах.

  • Ньюсмейкер. Игровой сайт.

    $250

    Нужны авторы в разделы: • Новости Software • Новости Hardware • Новости киберспорта • Прохождение игр • Рецензии • Обзоры Новости необходимо брать с официальных источников(зарубежных сайтов) и переводить или в крайнем случае качественные рерайты. Ещё необходим человек котоый будет вести раздел: "даты ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Копирайтер

    $250

    Игровому порталу(http://igroforum.net) требуется копирайтер для постоянного написания обзоров/прохождений/статей по компьютерным играм. Увлечение играми и портфолио приветвуется.

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Контент

    $50

    Разовая работа. Нужен контент для сайта "обои для рабочего стола". Нужен текст на главную страницу и в раздел "помощь" - описать как ставить обои на рабочий стол. Бюджет: 15$

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    17 лет назад