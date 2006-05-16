Нужны авторы в разделы: • Новости Software • Новости Hardware • Новости киберспорта • Прохождение игр • Рецензии • Обзоры Новости необходимо брать с официальных источников(зарубежных сайтов) и переводить или в крайнем случае качественные рерайты. Ещё необходим человек котоый будет вести раздел: "даты ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $250Копирайтинг3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $250
Игровому порталу(http://igroforum.net) требуется копирайтер для постоянного написания обзоров/прохождений/статей по компьютерным играм. Увлечение играми и портфолио приветвуется.Копирайтингнет заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Разовая работа. Нужен контент для сайта "обои для рабочего стола". Нужен текст на главную страницу и в раздел "помощь" - описать как ставить обои на рабочий стол. Бюджет: 15$Копирайтинг16 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Необходимо поднтять тиц с 180 до ~ 800. На сайте есть каталог и будет предоставлен доступ к админке. Линкаторы не предлагать.Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт18 лет назад