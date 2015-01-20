kykyshkina

Татьяна Кукушкина kykyshkina

 
28 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
фотохудожник, ретушер

Фотохудожник, качественная детальная ретушь. Владею Adobe Photoshop и Lightroom. 

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
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  • Нужен лендинг

    $25

    здравствуйте. необходимо сверстать лендинг, есть элементы программирования. Макет после утверждения. Приблизительные цены и сроки?

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сверстать несложный лендинг

    $10

    Здравтсвуйте. Требуется сверстать несложный лендинг пейдж, макеты вышлю кандидатам. В личной переписе обсудим цену и сроки. Спасибо

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Простая верстка несложного лендинга

    Требуется сверстать довольно простой лендинг, для профессионала задание на часа 2-3. Всё подробное ТЗ, впрочем, как и PSD, скину непосредственно исполнителю. Жду ваших предложения, указывайте цены и сроки

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

iguodala
30 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Нужен лендинг
приятно работать
Уже не первый раз сотрудничаю с Романом! Очень довольна, все сделано на очень качественном уровне и за небольшие деньги. Очень адекватный, профессионал в своей работе. Сработались очень хорошо. Всем советую.
Ответный отзыв
iguodala
30 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$8
10 баллов
10 лет назад
Сверстать несложный лендинг
приятно работать
Работа выполнена на отлично! Сделано больше, чем договаривались за половину оговоренного срока. Всё было профессионально! Так же отдельное спасибо Роману за постоянную обратную связь - я это очень ценю - когда исполнитель не пропадает, а в оговоренное время на связи. Рекомендую Романа как профессионала своего дела!
Ответный отзыв
iguodala
30 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$4
10 баллов
10 лет назад
Простая верстка несложного лендинга
отлично
Потрясающая работа! Высший пилотаж! Теперь знаю с кем надо сотрудничать по верстке. Полностью довольна сотрудничеством. Спасибо Вам за проект! Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв