kykyshkina

Работа выполнена на отлично! Сделано больше, чем договаривались за половину оговоренного срока. Всё было профессионально! Так же отдельное спасибо Роману за постоянную обратную связь - я это очень ценю - когда исполнитель не пропадает, а в оговоренное время на связи. Рекомендую Романа как профессионала своего дела!