kykyshkina

$25
здравствуйте. необходимо сверстать лендинг, есть элементы программирования. Макет после утверждения. Приблизительные цены и сроки?
HTML-верстка1 исполнитель
Завершен
10 лет назад
Фотохудожник, качественная детальная ретушь. Владею Adobe Photoshop и Lightroom.
здравствуйте. необходимо сверстать лендинг, есть элементы программирования. Макет после утверждения. Приблизительные цены и сроки?
Здравтсвуйте. Требуется сверстать несложный лендинг пейдж, макеты вышлю кандидатам. В личной переписе обсудим цену и сроки. Спасибо
Требуется сверстать довольно простой лендинг, для профессионала задание на часа 2-3. Всё подробное ТЗ, впрочем, как и PSD, скину непосредственно исполнителю. Жду ваших предложения, указывайте цены и сроки