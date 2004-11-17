Резюме

Основні навички:

Розробка сайтів на CMS системі Wordpress

Підключення і налаштування рекламних і аналітичних інструментів (Google Ads, Google Analytics, Google Tag Manager, Facebook Pixel) за допомогою плагіна або безпосередньо через код сайту.

Підключення хостингу, домену, SSL-сертифікатів, та їх оптимізація

Дизайн сайтів

Готова надати такі послуги, як: розробка сайту під ключ (Лендінг, Інтернет магазин, Сайт-візитівка, Промо-сайт), ведення сайту, допрацювання і внесення правок в майбутньому; підключення рекламних інструментів.

Також в послуги входить внесення правок в сайт іншої CMS у разі потреби. Маю досвід у роботі з HTML, java, CSS, тому також можу внести зміни в код за запитом.

В пакет моїх послуг входить інструкція з користування CMS-ситемою та всіма підключеними плагінами , а також рекламними інструментами, за їхньої наявності.

Мій пріоритет – це досконале втілення ідеї в життя!

Я на Behance - https://www.behance.net/2c8dd85b

Звертайтесь, завжди рада допомогти!

З повагою, Єлизавета