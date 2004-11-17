Основні навички:
Розробка сайтів на CMS системі Wordpress
Підключення і налаштування рекламних і аналітичних інструментів (Google Ads, Google Analytics, Google Tag Manager, Facebook Pixel) за допомогою плагіна або безпосередньо через код сайту.
Підключення хостингу, домену, SSL-сертифікатів, та їх оптимізація
Дизайн сайтів
Готова надати такі послуги, як: розробка сайту під ключ (Лендінг, Інтернет магазин, Сайт-візитівка, Промо-сайт), ведення сайту, допрацювання і внесення правок в майбутньому; підключення рекламних інструментів.
Також в послуги входить внесення правок в сайт іншої CMS у разі потреби. Маю досвід у роботі з HTML, java, CSS, тому також можу внести зміни в код за запитом.
В пакет моїх послуг входить інструкція з користування CMS-ситемою та всіма підключеними плагінами , а також рекламними інструментами, за їхньої наявності.
Мій пріоритет – це досконале втілення ідеї в життя!
Я на Behance - https://www.behance.net/2c8dd85b
Звертайтесь, завжди рада допомогти!
З повагою, Єлизавета
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- Landing page / Лендінг сторінка для автосалонунет просмотров