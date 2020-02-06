l_boo

Ольга l_boo

 
31 годРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Персонажи, иллюстрации (растр)
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
antonzh
Антон 
50 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
10 баллов
4 года назад
Разработать персонаж для детского медицинского центра
Супер иллюстратор! Качество работы на очень высоком уровне. Спасибо.
Рада приятному сотрудничеству) Благодарю за интересный конкурс! Рекомендую.
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