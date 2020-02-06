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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
4 года назад
Супер иллюстратор! Качество работы на очень высоком уровне. Спасибо.
Ответный отзыв
Рада приятному сотрудничеству) Благодарю за интересный конкурс! Рекомендую.