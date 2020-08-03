Технолог программист специализирующийся по технологиям Microsoft с опытом работы на фронтенде (JavaScript), бэкенде (C#; T-SQL) и веб-сервисов

Стаж программирования 5 лет в западном регионе (Англия).

Языки программирования: JavaScript; TypeScript; C#;

Технологии баз данных: Microsoft SQL Server; SQL; SSMS; T-SQL; Azure SQL Database;

Технологии: .NET; Umbraco CMS; HTML; XML; JSON; JQuery; AJAX; CSS/LESS; Bootstrap; WebAPI; Selenium;