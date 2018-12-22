ссылка на портфолио https://repinavlada.artstation.com/
Выполняю заказы максимально быстро и качественно. Не откликаюсь на задания, которые не сумела бы выполнить.
Мои контакты для связи:
почта: [email protected]
Skype lada-repina
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
5 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!