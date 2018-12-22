lada-repina

Влада Репина lada-repina

 
30 летУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
ссылка на портфолио https://repinavlada.artstation.com/

Выполняю заказы максимально быстро и качественно. Не откликаюсь на задания, которые не сумела бы выполнить.

Мои контакты для связи:

почта:  [email protected]

Skype lada-repina 

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
uabalance
Сергей 
47 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$8
10 баллов
5 лет назад
Новогодняя открытка
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