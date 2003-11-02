Я ценю ваше время!

За кратчайшие сроки(24-48 часов) качественно выполняю ваше задание. Всегда на связи, возможна связь со мной через Skype, Telegram.

Я занимаю созданием логотипов, плакатов, меню, брошюр, флаерами, открытками, презентациями. Пишите! Подберем вам идеальное оформление для вашего бизнеса!

Частично занимаюсь рерайтингом, транскрибацией.