Я ценю ваше время!
За кратчайшие сроки(24-48 часов) качественно выполняю ваше задание. Всегда на связи, возможна связь со мной через Skype, Telegram.
Я занимаю созданием логотипов, плакатов, меню, брошюр, флаерами, открытками, презентациями. Пишите! Подберем вам идеальное оформление для вашего бизнеса!
Частично занимаюсь рерайтингом, транскрибацией.
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безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
2 года назад
Топовый исполнитель, сделал все моментально, аппетиты не зашкаливают. Если работать то только с ним!
Ответный отзыв
Заказчик доходчиво и понятно объяснил что ему требуется от моей работы. Быстро отвечал на сообщения, уточнял детали, в общем все круто! Оплатил заказ в срок, рекомендую с ним сотрудничать :)