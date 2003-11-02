ladren

Александр ladren

 
20 летУкраина/Донецк
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Я ценю ваше время!

За кратчайшие сроки(24-48 часов) качественно выполняю ваше задание. Всегда на связи, возможна связь со мной через Skype, Telegram.

Я занимаю созданием логотипов, плакатов, меню, брошюр, флаерами, открытками, презентациями. Пишите! Подберем вам идеальное оформление для вашего бизнеса!

Частично занимаюсь рерайтингом, транскрибацией.

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безопасных платежей
Отзывы заказчиков
shtk05
77 летРоссия
2 года в сервисе
Была
2 года назад
3 отзыва
$2
10 баллов
2 года назад
Сделать крутой лого для WL
Топовый исполнитель, сделал все моментально, аппетиты не зашкаливают. Если работать то только с ним!
Заказчик доходчиво и понятно объяснил что ему требуется от моей работы. Быстро отвечал на сообщения, уточнял детали, в общем все круто! Оплатил заказ в срок, рекомендую с ним сотрудничать :)
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