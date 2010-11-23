Несмотря на небольшой опыт в верстке шаблонов, Дарья сделала отличный шаблон на Джумла 1.0, все требования были соблюдены, в указанные в заявке сроки уложилась. Очень добросовестный и старательный исполнитель, иногда отсутствие опыта компенсируется знанием и желанием достичь хорошего результата, это как раз про нее. Всем рекомендую!