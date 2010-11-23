Топовый видео блогер Украины в сегменте красоты.
Написание статей, обзоров. Продвижение в соц сетях. Видео обзоры.
Также я начинающий дипломированный дизайнер.
Основные специализации: Дизайн сайтов, Верстка (HTML/CSS, CMS Joomla + VirtueMart), Логотипы, Полиграфия, 3D моделирование.
Работаю без предоплаты, все довожу до конца - главное, чтобы заказчик остался доволен результатом!
Делаю качественно и недорого.
Skype: ladydg
E-mail: [email protected]
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
13 лет назад
Несмотря на небольшой опыт в верстке шаблонов, Дарья сделала отличный шаблон на Джумла 1.0, все требования были соблюдены, в указанные в заявке сроки уложилась. Очень добросовестный и старательный исполнитель, иногда отсутствие опыта компенсируется знанием и желанием достичь хорошего результата, это как раз про нее. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Было приятно работать. Все условия оговорены и выполнены.