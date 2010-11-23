ladydg

Дарья Горшкова ladydg

 
36 летУкраина/Днепр
13 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад

Топовый видео блогер Украины в сегменте красоты. 

youtube.com/user/ladydg87ukr

instagram.com/ladydg87ukr

facebook.com/user/ladydg87ukr

twitter.com/ladydg87ukr

Написание статей, обзоров. Продвижение в соц сетях. Видео обзоры.

Также я начинающий дипломированный дизайнер.

Основные специализации: Дизайн сайтов, Верстка (HTML/CSS, CMS Joomla + VirtueMart), Логотипы, Полиграфия, 3D моделирование.

Работаю без предоплаты, все довожу до конца - главное, чтобы заказчик остался доволен результатом!

Делаю качественно и недорого.

Skype: ladydg

E-mail: [email protected]

http://vkontakte.ru/id8472771

Дизайн сайтаНаписание статейHTMLCSSJoomlaVirtuemart
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
ZakaT71
Сергей 
52 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$80
10 баллов
13 лет назад
Дизайн-шаблон для Джумла 1.0
Несмотря на небольшой опыт в верстке шаблонов, Дарья сделала отличный шаблон на Джумла 1.0, все требования были соблюдены, в указанные в заявке сроки уложилась. Очень добросовестный и старательный исполнитель, иногда отсутствие опыта компенсируется знанием и желанием достичь хорошего результата, это как раз про нее. Всем рекомендую!
Было приятно работать. Все условия оговорены и выполнены.
Ответный отзыв