Сопровождаю Ваши тексты от написания до результата!

Всем доброго времени суток!

Меня зовут Елена.

Имею юридическое образование, работала в юридической, в настоящее время в кадровой службе. Дополнительно освоила профессию копирайтера.

Люблю писать тексты и умею работать с различными источниками информации. Из профессионального опыта, позволяющего писать с экспертной точки зрения – 5 лет работы юрисконсультом, и более 10 лет – специалистом кадровой службы, что позволяет мне работать для любой целевой аудитории.

Я всегда за диалог и адекватные замечания, спокойно отношусь к конструктивной критике. Мой принцип – доверие, сотрудничество, профессионализм.

Кроме юридической, мои темы: - психологии, эзотерики; - красоты и здоровья; - денег; - путешествий, стран и городов; - воспитания детей; - мебели и интерьера. Специализируюсь на информационных и продающих статьях, SEO-текстах, описаниях товаров и разделов сайтов, e-mail-рассылках, составляю лендинги. Люблю заниматься транскрибацией - переводами аудио- и видеозаписей в текст.