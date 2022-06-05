Всем доброго времени суток!
Меня зовут Елена.
Имею юридическое образование, работала в юридической, в настоящее время в кадровой службе. Дополнительно освоила профессию копирайтера.
Люблю писать тексты и умею работать с различными источниками информации. Из профессионального опыта, позволяющего писать с экспертной точки зрения – 5 лет работы юрисконсультом, и более 10 лет – специалистом кадровой службы, что позволяет мне работать для любой целевой аудитории.
Я всегда за диалог и адекватные замечания, спокойно отношусь к конструктивной критике. Мой принцип – доверие, сотрудничество, профессионализм.
Кроме юридической, мои темы: - психологии, эзотерики; - красоты и здоровья; - денег; - путешествий, стран и городов; - воспитания детей; - мебели и интерьера. Специализируюсь на информационных и продающих статьях, SEO-текстах, описаниях товаров и разделов сайтов, e-mail-рассылках, составляю лендинги. Люблю заниматься транскрибацией - переводами аудио- и видеозаписей в текст.
Портфолио
- Описание товара38 просмотров
- Описание разделов сайта34 просмотра
- Обзор40 просмотров
- Текст для подписной страницы35 просмотров
- Коммерческое предложение20 просмотров
- Текст для е-mail рассылки21 просмотр
- SEO17 просмотров
- Полезная статья29 просмотров
- Licticle статья-список31 просмотр
- Пресс-релиз30 просмотров
- Продающий текст "Услуги клининга"34 просмотра